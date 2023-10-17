خمسة أيام أمام نفاد مخزون الغذاء في متاجر غزّة

يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة في الحصول على الخبز من المخابز في ظل الشح الشديد بالطحين الذي يواجهه القطاع في ظل الحرب الإسرائيلية.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع فيما لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة للصحافيين، وفقا لوكالة "رويترز": "داخل المتاجر تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام".

ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة في الحصول على الخبز من المخابز في ظل الشح الشديد بالطحين الذي يواجهه القطاع في ظل الحرب الإسرائيلية.

ويصطف مئات الفلسطينيين أمام مخابز في قطاع غزة للحصول على بعض الخبز لإطعام أسرهم لساعات طويلة.

ولا تعمل في قطاع غزة سوى مخابز معدودة بعد إغلاق العديد منها فروعها في القطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه، وعدم توفر طحين بكميات قليلة.

ولا يسمح أصحاب المخابز بإعطاء الفرد غير نصف ربطة من الخبز زنتها ما يقارب كيلوغرام واحد، حتى يتسنى إعطاء أكبر قدر من العائلات.

وقال أحد أصحاب المخابز العاملة في القطاع، لوكالة "الأناضول"، أمس، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا بسبب عدم توفر الطحين". وأضاف "مطاحن القمح متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر التيار الكهربائي".

وتابع "سكان غزة يصطفون بالمئات من فترات الصباح حتى المساء للحصول على القليل من الخبز". ولا توجد إحصائية لعدد المخابز التي توقفت عن العمل بفعل الحرب، لكن العاملة منها قليلة جدا.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطينيا، وأصيب 9600 آخرون، بحسب وزارة الصحة.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.