إطلاق سراح الجنيدي: "تعرضت للضرب المبرح خلال الاعتقال"

قال الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي، فور الإفراج عنه، إنه تعرض للضرب المبرح، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقاله، وتمت معاملته بشكل فظ.

وأضاف أنه اعتقل من شارع وادي التفاح بمدينة الخليل خلال هروبه من الغاز والمواجهات وهو في طريقه لمنزل أحد أقربائه.

وتابع: "اعتقلت من قبل قوة عسكرية وبدأت بشكل فوري بضربي وألقوا بي على الأرض، ضربت على كل أنحاء جسدي، وعلى رأسي جلس فوقي عدة جنود داسوا علي بأرجلهم".

واستطرد قائلًا: "كنت بحالة خوف شديدة، لا أعرف ما يجري لي، تم تكبيلي ونقلي لأحد السجون لا أعرف أين، كنت أنزف وجسدي يتألم".

وأشار إلى أنه تعرض للضرب داخل المعتقل وهو معصب العينين، وتم سكب المياه الباردة على أرجله خلال التحقيق.

وقال رشاد الجنيدي (عم الفتى)، إن إخلاء سبيل الجنيدي تم من سجن "عوفر" الإسرائيلي، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، لحين استكمال محاكمته، وبيّن أن الطفل سيخضع لفحوص طبية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.



وكانت فحوصات طبية خضع لها الطفل فوزي الجنيدي، أظهرت وجود كسر في كتفه الأيمن، جراء الضرب الذي تعرض له خلال اعتقاله، بحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ومساء اليوم الأربعاء، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سراح الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عامًا)، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفتى الجنيدي في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا، حيث لاقت الصورة صدىً كبيرًا محليًا ودوليًا.