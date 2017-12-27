  2. فلسطينيات

إطلاق سراح الجنيدي: "تعرضت للضرب المبرح خلال الاعتقال"

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 23:47

إطلاق سراح الجنيدي: "تعرضت للضرب المبرح خلال الاعتقال"
(تويتر)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

قال الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي، فور الإفراج عنه، إنه تعرض للضرب المبرح، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقاله، وتمت معاملته بشكل فظ.

وأضاف أنه اعتقل من شارع وادي التفاح بمدينة الخليل خلال هروبه من الغاز والمواجهات وهو في طريقه لمنزل أحد أقربائه.

وتابع: "اعتقلت من قبل قوة عسكرية وبدأت بشكل فوري بضربي وألقوا بي على الأرض، ضربت على كل أنحاء جسدي، وعلى رأسي جلس فوقي عدة جنود داسوا علي بأرجلهم".

واستطرد قائلًا: "كنت بحالة خوف شديدة، لا أعرف ما يجري لي، تم تكبيلي ونقلي لأحد السجون لا أعرف أين، كنت أنزف وجسدي يتألم".

وأشار إلى أنه تعرض للضرب داخل المعتقل وهو معصب العينين، وتم سكب المياه الباردة على أرجله خلال التحقيق.

وقال رشاد الجنيدي (عم الفتى)، إن إخلاء سبيل الجنيدي تم من سجن "عوفر" الإسرائيلي، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، لحين استكمال محاكمته، وبيّن أن الطفل سيخضع لفحوص طبية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله. 

وكانت فحوصات طبية خضع لها الطفل فوزي الجنيدي، أظهرت وجود كسر في كتفه الأيمن، جراء الضرب الذي تعرض له خلال اعتقاله، بحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. 

ومساء اليوم الأربعاء، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سراح الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عامًا)، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفتى الجنيدي في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا، حيث لاقت الصورة صدىً كبيرًا محليًا ودوليًا.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#فوزي الجنيدي
#الاحتلال الإسرائيلي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائبة جرار
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائبة جرار

2017-12-27

كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية
كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

2017-12-27

هيئة الأسرى "تشتكي" حازان للمستشار القضائي للاحتلال
هيئة الأسرى "تشتكي" حازان للمستشار القضائي للاحتلال

2017-12-27

الأكثر قراءة

في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

2017-12-27
حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

2017-12-27
إدانة مزلفسكي من الشبلي - أم الغنم بالتواصل مع داعش

إدانة مزلفسكي من الشبلي - أم الغنم بالتواصل مع داعش

2017-12-27
مشروع استيطاني على اسم ترامب قرب ساحة البراق

مشروع استيطاني على اسم ترامب قرب ساحة البراق

2017-12-27
الاحتلال يدين منفذ عملية حلميش والنيابة تطالب بـ4 مؤبدات

الاحتلال يدين منفذ عملية حلميش والنيابة تطالب بـ4 مؤبدات

2017-12-27