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مصرع شخصين في حادث طرق على طريق نابلس طولكرم

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 01:12

مصرع شخصين في حادث طرق على طريق نابلس طولكرم
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى
تحرير : محمود مجادلة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون في حادث طرق دام، وقع الليلة، بين مركبة فلسطينية وأخرى إسرائيلية على مفترق طرق بمحاذاة مستوطنة "شافي شمرون"، عند دوار دير شرف بالطريق الواصلة بين نابلس وطولكرم.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الحادث وقع على طريق نابلس طولكرم بين 3 مركبات، إحداها من الضفة الغربية، ومركبتين إسرائيليتين، حيث أصيب في الحادث شابين فلسطينيين بجراح خطيرة وآخر بجراح متوسطة.، ليتم الإعلان عن وفاة أحدهما في وقت لاحق. 

فيما أصيب 7 إسرائيليين وصفت إصابة عدد منهم بالخطيرة وتم الإعلان عن وفاة فتاة (13 عاما) في وقت لاحق.

ووقع الحادث على دوار دير شرف، حيث هرعت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الإسعاف التابعة للهلال الأحمر وأخرى لنجمة داوود الحمراء. واستعانت الطواقم الطبية الإسرائيلية بمروحيتين لنقل الجرحى.

فيما أعلن الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي رزيقات أن "حتى اللحظة... وعلى إثر حادث السير الذي وقع على دير شرف، وصل لمشفى ثابت الحكومي بطولكرم حالة وفاة واحدة وإصابتين لمشفى النجاح بنابلس".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طولكرم
#نابلس
#حادث طرق

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