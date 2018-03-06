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الخليل: مصرع الطفل زيد الطويل دهسا من قبل سيارة قادها شقيقه

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 09:52

الخليل: مصرع الطفل زيد الطويل دهسا من قبل سيارة قادها شقيقه
الطفل زيد الطويل
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

ساد الحزن والأسى عائلة الطفل الرضيع، زيد الطويل، إثر مصرعه عن عمر ناهز 14 شهرا، في حادث دهس وقع في الخليل، مساء أمس الإثنين.

وبحسب ما توفر من معلومات فإن الرضيع كان يلهو في ساحة منزل السرة، قبل أن يتعرض للدهس من قبل سيارة قادها شقيقه.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، أن "الطفل المذكور أدخل إلى المستشفى الأهلي في المدينة مصابا بجروح بالغة الخطورة وقد أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته".

وأضاف أن "الشرطة باشرت بالتحقيق في الحادث وتبين تعرض الطفل للدهس أثناء لعبه بساحة منزله بمدينة الخليل من قبل شقيقه، والتحقيق لا زال جاريا".

وبيّن ارزيقات أن "شرطة المرور فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخليل
#حوادث الدهس

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