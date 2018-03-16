الاحتلال يعتقلُ فلسطينيّيْن بجنين ويُمدّد اعتقال ثالث بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين فلسطينيّين من برقين غرب مدينة جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عماد خلوف، وعبدالله لطفي خلوف من منزليهما، بعد اقتحام البلدة بالآليات العسكرية وفرق المشاة، وسط تحليق مكثف لطائرة الرصد منذ ساعات الليلة الماضية.

في السّياق، أوضح محامي نادي الأسير في القدس، مفيد الحاج، أن سلطات الاحتلال قرّرت الإبقاء على اعتقال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، بتمديد اعتقاله لمدة 6 أيام.

وأضاف الحاج في بيان صدر عن النادي، اليوم الجمعة، أن جلسة ستُعقد اليوم للأسير قوس في محكمة الصلح في القدس، للنظر في طلب التمديد.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قوس الليلة الماضية بعد استدعائه للتحقيق في مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية".