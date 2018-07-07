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الاحتلال يعتقل شابا بزعم حيازته سكينا

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 21:51

الاحتلال يعتقل شابا بزعم حيازته سكينا
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بيان للإعلام، إن أفرادا من قوات الاحتلال، اعتقلوا شابًا فلسطينيًا على شارع 60 بين مستوطنة "كوخاف يعقوب" ومفترق مستوطنة "جيفعات آساف"، بعد أن "شكوا" بأمره.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيناها إن أفرادها قد عثروا خلال تفتيش سيارة الشاب، على سكينين.

واعتقل أفراد الاحتلال الشاب، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما من سكان دورا في الخليل.

وتدعي شرطة الاحتلال في بيانها، أنه "من تحقيق أولي، تبين أن المشتبه نوى" تنفيذ "عملية طعن".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#عملية طعن
#زعم
#الاحتلال
#شرطة الاحنلال

من عرب 48

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