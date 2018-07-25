الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا ويدمر شبكة المياه بطوباس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 13 فلسطينيا خلال عمليات داهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حيث نقلوا للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك"، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

كما زعمت قوات الاحتلال انها عثرت على أسلحة ووسائل قتالية، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في محافظة بيت لحم، فيما استولى جنود الاحتلال على مبالغ مالية في بلدة يطا جنوب الخليل، بادعاء أن الأموال تستخدم في مقاومة الاحتلال والمستوطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، أن 13 فلسطينيا اعتقلوا فجرا من انحاء متفرقة من الضفة الغربية، بدعوى مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين، كما زعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية في منطقة بيت لحم، فيما تم مصادرة مبالغ مالية في يطا.

وزعم الجيش أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

إلى ذلك، شقت جرافات الاحتلال بساعات الليل المتأخرة، طريقا ودمرت خط مياه في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق محافظة طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في طوباس معتز بشارات، بأن 4 جرافات ترافقها دوريات عسكرية إسرائيلية شقت طريقا في أراضي المزارعين، كما دمرت أحد الخطوط الناقلة للمياه في المنطقة.

وأشار إلى أن الاحتلال أعلن المكان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الخروج من خيامهم.

يذكر أن هذه المناطق تتعرض بشكل متكرر لانتهاكات يقوم بها الاحتلال من تدمير وتجريف، وتدريبات، وملاحقة عمال واعتقالهم.