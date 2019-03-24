حريق بمحل تجاري في البقيعة وآخر بمنزل برهط

اندلع حريق في محل تجاري ببلدة البقيعة في منطقة الجليل الأعلى بعد ظهر اليوم، الأحد.

وأسفر الحريق بالبقيعة عن إلحاق أضرار جسيمة في المحل، في الوقت الذي لم يبلغ فيه عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار وإخراج الدخان من المكان.

وباشر خبير الحرائق التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق.

وفي سياق منفصل، شب حريق آخر في منزل مأهول الواقع بحي 21 في مدينة رهط بمنطقة النقب.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق شب في الطابق الأول للمنزل، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد ملابسات الحادث.

وعملت طواقم الإطفاء على إخراج الدخان وإخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.