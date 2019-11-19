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سلطات الاحتلال تهدم 3 منازل في القدس والخليل

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 14:04

سلطات الاحتلال تهدم 3 منازل في القدس والخليل
هدم في جبر المكبر، اليوم
عرب ٤٨

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في القدس والخليل، اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، هدمت قوات الاحتلال منزلين في مخيم العروب بمحافظة الخليل، بحجة عدم الترخيص.

وقال صاحب أحد المنازل، خالد خنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بهدم منزله ومنزل شقيقه نبيل، الواقعين في منطقة البص على أطراف المخيم، وتبلغ مساحة كل منهما 200 متر مربع.

وأكد أن "قرار هدم المنزل صدر منذ أكثر من عام، وقدمنا استئنافا لدى المحكمة الإسرائيلية، لكن دون جدوى".

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال منزلا في جبل المكبر، جنوب شرق المدينة.

وقال شهود عيان إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس رافقتها قوات معززة من جيش الاحتلال، داهمت منطقة دير السنة في جبل المكبر، وهدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.

وأكدوا أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف ومنعت المواطنين من التواجد في المكان.

وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، 225 منزلا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. 

يذكر أن عائلة خلايلة في جبل المكبر أجبرت على هدم منزلها ذاتيا، وذلك تجنبا لدفع تكاليف الهدم.

 


#القدس
#الخليل
#هدم المنازل

سلطات الاحتلال تهدم 3 منازل في القدس والخليل

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