  2. فلسطينيات

اعتقالات بالضفة والقدس وتوغل عسكري محدود بغزة

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 08:12

اعتقالات بالضفة والقدس وتوغل عسكري محدود بغزة
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بعض المناطق، في الوقت الذي واصلت الزوارق الحربية استهداف مراكب الصيادين في بحر غزة.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال مدعومة بقوة من المستعربين في ساعات متأخرة من الليل 13 شابا من بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن المستعربين اعتدوا بالضرب المبرح على الشبان والقاصرين قبل اعتقالهم ونقلهم بسيارة شرطة الاحتلال إلى مركز شرطة المسكوبية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في سلوان، طالت ثلاثة عشر مواطنا بينهم أشقاء وأبناء عمومة، وهم: أمير عمر مطر، ومحمد عمر مطر، وعلي إياد جابر، ومحمود جواد جابر، وأمير جواد جابر، ويزن حامد جابر، وداود نضال طويل، ووسام كركي، ومنتصر نضال أبو ناب، وقصي وائل أبو ناب، ومحمد عبد الله أبو ناب، وعمر جميل الزغل، وأحمد حمود شويات.

في الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مدينة قلقيلية. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت بالقرب من مدخلها الشمالي وسط إطلاق القنابل الصوتية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد اسليم ضرار رضوان، من بلدة عزون على حاجز عسكري على الطريق الواصل بين عزون وعزبة الطبيب قضاء قلقيلية، واحتجزت ثلاثة شبان آخرين.

إلى ذلك، توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما فتحت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود بأن آليات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف في المكان، وإطلاق قنابل دخانية وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وتتوغل آليات الاحتلال بشكل متكرر لمسافات محدودة بمحاذاة السياج الأمني شرقي القطاع، يتخلل ذلك أعمال تجريف وتخريب لمزارع المواطنين وأراضيهم.


#الضفة الغربية
#القدس
#قطاع غزة
#اعتقال
#مواجهات
#اقتحام
#توغل

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام 4 شبان من العيسوية بمقاومة الاحتلال
اتهام 4 شبان من العيسوية بمقاومة الاحتلال

2020-05-12

الاعتقال الإداري: تمديد اعتقال الطالب حسن والأسير جنازرة يشرع بإضراب
الاعتقال الإداري: تمديد اعتقال الطالب حسن والأسير جنازرة يشرع بإضراب

2020-05-12

فلسطينيو الشتات وكورونا: 74 وفاة و1381 إصابة و608 حالات تعافي 
فلسطينيو الشتات وكورونا: 74 وفاة و1381 إصابة و608 حالات تعافي 

2020-05-11

الأكثر قراءة

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

2020-05-11
عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

2020-05-11
الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-11
فرنسا تدفع باتجاه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

2020-05-11
الشّبكة تنتقد السيسي: #بلحة_أهان_كرامة_مصر..

الشّبكة تنتقد السيسي: #بلحة_أهان_كرامة_مصر.. "الظلم بقى قانون"

2020-05-11