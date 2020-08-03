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375 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة خلال العيد وانخفاض عدد الفحوصات   

تاريخ النشر: 03/08/2020 - 22:17

375 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة خلال العيد وانخفاض عدد الفحوصات   
مسنان مقدسيان يقيان نفسيهما من الفيروس، في وقت سابق (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الإثنين، إن 375 مقدسيًا، أُصيبوا بالفيروس في عيد الأضحى، الذي حلّ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الجبريني، أن 110 إصابات سُجّلت يوم الجمعة، في أول أيام العيد، فيما سُجلّت 102 إصابة يوم السبت، و91 إصابة الأحد، و72 إصابة الإثنين.

وقال الجبريني إن "عدد الفحوصات خلال عطلة العيد في القدس، شهد انخفاضا حادا".

وأوضح أن مجمل الإصابات في المدينة، وصل إلى "3147، منذ بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي".

وأشار الجبريني، إلى أن "معدلات الشفاء ارتفعت ووصلت إلى ما يقارب 236 حالة شفاء خلال الأيام الأخيرة، وبذلك ينخفض عدد المصابين إلى 2938 إصابة مقدسية".

وطالب الجبريني، المقدسيين، بالالتزام "بالتوصيات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم"، وبخاصة في فترة العيد، وأماكن التجمهر والتجمعات.

إغلاق المساجد ومنع التنقل في إحدى قرى جنين لمجابهة كورونا

على صلة، أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، الإثنين، إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية طورة جنوب غرب جنين، في الضفة الغربية المحتلة، لثلاثة أيام.

وأوضح الرجوب في بيان صحافي، أن التدابير التي أُعلن عنها، ساريةٌ منذ مساء اليوم الإثنين.

وقال: "بعد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القرية (طورة) خلال الساعات الـ24 الماضية، وبناء على مستجدات الحالة الوبائية، تقرر إغلاق المساجد لـ3 أيام ابتداء من مساء اليوم، لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المجلس القروي وفعاليات القرية ستقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والأعراس والتجمعات ومنع التنقل من وإلى القرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق الإثنين، أن الضفة الغربية والقدس، المُحتلتين، سجّلتا 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال آخر 24 ساعة،

وأفادت الوزارة في بيان، بتسجيل 527 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كذلك.

وقالت إن "الإصابات الجديدة توزعت في محافظات: القدس 27، الخليل 131، نابلس 14، أريحا والأغوار 14، بيت لحم إصابة واحدة، قلقيلية إصابتان، جنين 10، رام الله والبيرة 42، طولكرم إصابة واحدة، سلفيت إصابة واحدة، طوباس إصابة واحدة".

وأشارت إلى أن 44.9% من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.

ولفتت إلى أن "حالات الشفاء الجديدة سُجلت في محافظات: الخليل 225، ورام الله والبيرة 220، وجنين 6، وقلقيلية 76".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، ذكرت الوزارة، أن 9 مصابين يُعالَجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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