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الاحتلال يعتقل 5426 فلسطينيا بالنصف الأول من 2021

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 14:56

الاحتلال يعتقل 5426 فلسطينيا بالنصف الأول من 2021
قوات الاحتلال تعتقل فتى في الخليل (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وثق تقرير حقوقي صدر اليوم، السبت، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 5,426 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة في القدس.

وأفاد التقرير أن "قوات الاحتلال اعتقلت 5,426 فلسطينيا بينهم 854 طفلا، و107 نساء، منذ بداية العام 2021، وحتى 30 حزيران/ يونيو".

وأشار إلى أن أيار/ مايو الماضي سجل أعلى نسبة اعتقالات بواقع 3 آلاف و100 حالة.

في حين تصدرت مدينة القدس المحتلة مدن الضفة الغربية من حيث عدد الاعتقالات وذلك بتسجيل 1,699 حالة اعتقال، خلال نفس الفترة.

ووفق التقرير، أفرج الاحتلال بشروط عن أغلب المعتقلين، خاصة من مدينة القدس والمدن العربية داخل مناطق الـ48، دون أن يذكر إحصائية محددة.

وذكر أن حالات الاعتقال المسجلة في النصف الأول من هذا العام، ضعف الحالات المسجلة في النصف الأول من العام الماضي.

وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين؛ من جراء اعتداءات "وحشية" ارتكبتها السلطات ومستوطنون يهود في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمدن العربية داخل أراضي 48.

ووفق التقرير بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي 4,850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و 225 طفلا، و540 معتقلا إداريا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اعتقالات
#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية
#القدس
#أراضي الـ48

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