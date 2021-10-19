إصابات واعتقالات في اعتداءات الاحتلال على المقدسيين في باب العامود

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 شبان فلسطينيين على الأقل، واعتقلت 11 آخرين، خلال اعتداءات عناصر شرطة الاحتلال على المحتفلين بذكرى المولد النبوي، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات، تسببت بها قنابل الغاز والصوت، التي أطلقتها الشرطة، خلال مواجهات وقعت في ساحة باب العامود. وذكرت الجمعية أنه تم نقل إصابتين للمستشفى، وعولجت البقية ميدانيًا.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت على مقدسيين، تجمعوا في منطقة باب العامود، لمشاهدة عروض فرق كشافة، كانت تجوب شوارع القدس، احتفالا بالمولد النبوي.

وأضاف الشهود أن فرق الكشافة، كانت قد عزفت النشيد الوطني الفلسطيني، في ساحة باب العامود.

واستدعت شرطة الاحتلال سيارة رش المياه العادمة، لإجبار المقدسيين على إخلاء ساحة باب العامود.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتفلوا الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي، في المسجد الأقصى.

ونظمت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، احتفالات في باحات الأقصى، شملت دروسا ومواعظ دينية ومدائح نبوية، وتوزيع الحلوى، وقراءة القرآن والأناشيد الدينية.