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الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/12/2021 - 13:35

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا
من مستشفى في الخليل (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتشخيص 190 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 228 حالة تعاف.

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالة في أريحا والأغوار، وأخرى في رام الله والبيرة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - 10، الخليل - 48، بيت لحم - 24، رام الله والبيرة - 22، جنين - 10، طولكرم - 4، ضواحي القدس - 1، نابلس - 6، أريحا والأغوار - 2.

وأوضحت أنه تم تشخيص الإصابات الجديدة بعد إجراء 2,525 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 85 مصابا، بينهم 5 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولم يرد في بيان وزارة الصحة الفلسطينية، أية تفاصيل حول حملة التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس في الضفة وغزة.

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#فيروس كورونا
#أوميكرون
#تطعيم
#الحالة الوبائية

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