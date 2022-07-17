إصابات باشتباك مسلح في طوباس واقتحامات بالضفة

أصيب، اليوم الأحد، شابان بالرصاص الحي خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، كما أصيب عددا من السكان بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المدمع التي أطلقها جنود الاحتلال خلال المواجهات مع الشبان في المدينة.

وخاض مسلحون فلسطينيون اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس. وأفاد شهود عيان، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزل الأسير المحرر بشير عبد الرازق، بهدف اعتقاله، ولم تجده في المنزل، فجرى اعتقال شقيقه طارق.

وخلال عملية الاقتحام لمنزل عائلة عبد الرازق باغتت مجموعة من المسلحين القوة العسكرية الإسرائيلية، وأطلقت تجاهها وابلا كثيفا من النيران من عدة محاور، ما دفع الاحتلال بإرسال بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحام ثلاثة شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية نقلت إصابتين بالرصاص الحي إلى المشافي، وحالتهما الصحية متوسطة، وسط توقعات بوجود إصابات أخرى، نظرا لشدة إطلاق الاحتلال الرصاص العشوائي.

ويأتي ذلك، فيما جددت قوات الاحتلال الاقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، واحتجاز بعضهم لساعات طويلة.

وسلمت قوات الاحتلال شابا من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال استدعت الشاب براء رائد العمور، لمقابلة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وشنت حملة دعم واسعة لعدد من منازل المواطنين من عائلة العمور، وعبثت بمحتوياتها، وفق نادي الأسير.

ورفعت قوات الاحتلال وتيرة اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في محافظة بيت لحم، تمثلت هذه الاعتداءات بملاحقة الشبان وقمعهم بشكل شبه يومي ثم اعتقالهم.