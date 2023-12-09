الحرب على غزة: معارك ضارية في عدة محاور وواشنطن تسقط مشروع وقف النار في مجلس الأمن

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي من تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة انهيار صحي وكارثة إنسانية تتفاقم يوميا في القطاع المحاصر، فيما تستمر المعارك العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال.

أسقطت الولايات المتحدة من خلال الفيتو، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، فيما تتواصل، اليوم السبت، الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر وسط دعوات أممية لإنهاء "إزهاق أرواح الفلسطينيين".

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وتستمر المعارك العنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ64 من الحرب على غزة، خصوصًا في محاور مدينة خانيونس جنوبًا، وحي الشجاعية ومخيم جباليا شمالاً.

ويواصل طيران الاحتلال التمهيد الناري لعمليات التوغل بقصف عنيف يستهدف الأحياء السكنية المكتظة، وسط حالة انهيار صحي وكارثة إنسانية تتفاقم يوميا، في ظل عدم توفر العلاج للجرحى في شمال القطاع، ونقص المواد الغذائية، واستهداف الاحتلال للنازحين في مراكز الإيواء.

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