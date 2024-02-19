الاحتلال يهدم منزلين بالولجة ويصادر قطعة أرض بسلوان

أفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال برفقة آليات عسكرية ثقيلة، اقتحمت القرية، وهدمت منزل عائلة محمود ماهر أبو خيارة الذي مساحته 120 مترا مربعا، ويؤوي ستة أفراد ومنزل عائلة أمين الأطرش.

تجريف الأراضي اليوم في سلوان (وادي حلوة)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في قرية الولجة غرب بيت لحم، بينما قام طواقم بلدية الاحتلال في القدس بحراسة قوات الشرطة وعناصر حرس الحدود بمصادرة أرض في سلوان.

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال برفقة آليات عسكرية ثقيلة، اقتحمت القرية وحاصرت منطقة "عين جويزة"، وهدمت منزل عائلة محمود ماهر أبو خيارة الذي مساحته 120 مترا مربعا، ويؤوي ستة أفراد، ومنزل آخر لعائلة أمين الأطرش، والبالغ مساحته 100 متر مربع؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن الاحتلال سلم قبل أيام إخطارات بهدم عدة منازل في القرية.

يشار إلى أن منطقة عين جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم عشرات المنازل وأسوار استنادية وغرف زراعية، بهدف التضييق على الفلسطينيين وحملهم على الرحيل عنها.

وفي بلدة سلوان، اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال حي بطن الهوى، ووفرت الحراسة للجرافات التي قامت بأعمال تجريف ومصادرة أرض في الحي لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي حوسان، جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، أراضي في البلدة غرب بيت لحم، لصالح التوسع الاستيطاني.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية جرفت أراضي الفلسطينيين عند المدخل الشرقي للقرية بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، على طول 500 متر بعرض 20 مترا، بغرض شق طريق استيطاني.