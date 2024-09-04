180 معتقلا منذ اجتياح الضفة و10500 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر

رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في عدة بلدات ومخيمات، كما جرى صباح اليوم في مخيم الجلزون، وبلدة بيت سوريك، والمناطق التي تواصل فيها قوات الاحتلال العملية العسكرية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في الضّفة بوتيرة غير مسبوقة وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وإعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية.

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واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، من بينهم أطفال، وأسرى سابقين، بالإضافة إلى مواطنين كرهائن.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه ومنذ إعلان الاحتلال الحملة العسكرية الأخيرة في الضّفة اعتقل الاحتلال أكثر من 180 فلسطينيا.

وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

وقد رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في عدة بلدات ومخيمات، كما جرى صباح اليوم في مخيم الجلزون، وبلدة بيت سوريك، والمناطق التي تواصل فيها قوات الاحتلال العملية العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم وقات الاحتلال الضرب المبرّح بحق الفلسطينيين، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و500 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني ومعركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.