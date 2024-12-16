مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بالأغوار

يتعرض الفلسطينيون في منطقة الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، سعيًا منهم للضغط على الفلسطينيين لترك أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما نفذت عصابات المستوطنين اعتداءات على فلسطينيين في منطقة الأغوار.

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واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة بلعا شرق طولكرم، وهم: مشعل اعمير، وباسم اعمير، وعبد الرحمن مجدي حمدان وله شقيق معتقل منذ عام.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجاهد محمد فوزي عواد، وكريم وليد شحادة عقب اقتحام منزليهما في قرية سالم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، بعدة آليات عسكرية وتمركزت في المنطقة الغربية من المدينة.

وقال شهود عيان، إن عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال دهمت مدينة نابلس من جهة حاجز "دير شرف" العسكري، المدينة، ونشرت قواتها في المنطقة الغربية من نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال محلات "الخليج" للصرافة في مدينة نابلس، للمرة الثاني على التوالي في عدة أشهر، وشرعت بتحطيم أبواب الشركة.

يأتي ذلك، فيما اعتدى مستوطنون فجر اليوم الإثنين، على الفلسطينيين في قرية خلة مكحول بالأغوار الشمالية، ما تسبب بإصابة بعض سكان القرية بجروح.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اعتدوا على الشاب أشرف بشارات في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وتبع الاعتداء على الشاب، اقتحام لمجموعة للمستوطنين للمنطقة واعتدوا على العائلات وأصابوا أشرف بشارات بجروح في وجهه.

ويتعرض الفلسطينيون في منطقة الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، سعيًا منهم للضغط على المواطنين لترك أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.