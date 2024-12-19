اشتباكات ضارية بمخيم بلاطة والاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل بطوباس

قالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" في بيان مقتضب: "يتصدى مقاتلونا في سرية بلاطة مع إخوانهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وفق متطلبات وظروف الميدان".

شهد مخيم بلاطة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، اشتباكات ضارية بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم، في وقت أخذت قوات الاحتلال قياسات 3 منازل في عقابا قرب طوباس تمهيدا لهدمها.

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وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل في تصريح لوسائل الإعلام، إن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي، بينهم المسنة حليمة صالح حسين أبو ليل التي تبلغ (80 عاما) أصيبت بعدة رصاصات، حيث أعلن عن استشهادها لاحقا، ومسن (65 عاما) أصيب في الظهر، وشاب (21 عاما) بالبطن.

وأوضح أن هناك بلاغات عن إصابات أخرى داخل المخيم، إلا أن جيش الاحتلال يمنع الطواقم من الوصول إليها وأطلق الرصاص في محيط سيارة الإسعاف.

ودارت اشتباكات مسلحة عقب اكتشاف تواجد قوة خاصة من جيش الاحتلال في حارة الجماسين داخل مخيم بلاطة، وتركزت الاشتباكات عند مداخل المخيم الجنوبية وشارع السوق.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم بلاطة عبر شارع روجيب وشارع القدس، وانتشرت في عدد من حارات المخيم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المخيم.

وقالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" في بيان مقتضب: "يتصدى مقاتلونا في سرية بلاطة مع إخوانهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وفق متطلبات وظروف الميدان".

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في المخيم، وطلبت من أحد المطاردين -عبر مكبرات الصوت- بتسليم نفسه.

الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في عقابا قرب طوباس

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قياسات ثلاثة منازل تعود لعائلات شهداء وأسرى في بلدة عقابا، شمالي مدينة طوباس، شمال الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا ودهمت منازل عدة أسرى وشهداء وأخذت قياسات ثلاثة منازل، بزعم مشاركة أصحابها في عملية فدائية بمنطقة الأغوار شرقي الضفة المحتلة.

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال أخذ قياسات منازل كلًا من: عائلتي الشهيدين أحمد وليد أبو عرة وعب الرؤوف المصري، بالإضافة لمنزل عائلة الأسير أيمن ناجح الياسين، تمهيدا لهدمها، وفق ما أُبلغت به العائلات.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة عقابا، باتجاه حاجز "تياسير" العسكري، مرورا بمدينة طوباس، حيث تعرضت لاستهداف بوابل من الرصاص في طوباس من قبل المقاومة.