استشهاد فتى برصاص الاحتلال بمخيم طولكرم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بلدية بيتا قضاء نابلس(Getty Images)

استشهد فتى فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

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وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الفتى فتحي سالم استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم.

الشهيد فتحي سالم

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم في عملية واسعة، تزامنا مع سماع انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير عبوات محلية استهدفت القوة المقتحمة.

وعملت قوات الاحتلال خلال الاقتحام على تجريف الطرقات والبنى التحتية وتدمير بعض المحلات على الشارع الرئيسي وإزالة الشوادر التي أعدها المقاومون لحمايتهم من طائرات الاستطلاع.

وعقب ذلك، أعلن عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، عصام الشيخ علي، تعليق الدوام في مدارس طولكرم المدينة وضواحيها، نظرا لاستمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، حفاظا على أمن وسلامة الطلبة والمعلمين.

وباستشهاد الفتى فتحي سالم اليوم، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 827 شهيدا وأكثر من 6 آلاف و500 جريح؛ جراء اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين عليهم منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.