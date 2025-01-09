اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وتفجير منزلين بطولكرم وقلقيلية

فجرت قوات الاحتلال منزلين في محافظتي طولكرم وقلقيلية، أحدهما للمرة الثانية، ويعود إلى عائلة أسير في السجون الإسرائيلية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الخميس، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مداهمة منازل شهداء وأسرى واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما فجرت قوات الاحتلال منزلين في محافظتي طولكرم وقلقيلية.

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واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد جعفر دبابسة في قرية الباذان، قضاء نابلس، وعاثت فيه خرابا وفسادا وحطمت محتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية قرية قريوت، جنوبي مدينة نابلس، وسيرت آلياتها في شوارعها وبين منازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عثمان ومحمد عبد الهادي بدران، والشاب عمرو سلامة، عقب اقتحام منازل عائلاتهم في قرية عزون، شرقي مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية، غربي مدينة سلفيت، وداهمت عدة منازل وسط عمليات تفتيش واسعة والعبث بمحتوياتها.

وأصيب شابان بجراح متوسطة، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح خلال اقتحام منزل أسامة عمر في بلدة الزاوية؛ قبل أن ينقلا إلى مركز الزاوية الطبي لتلقي العلاج.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة التابعة لمدينة دورا، وشنّت حملة اعتقالات وتفتيش لمنازل الفلسطينيين.

وطالت الاعتقالات نضال خالد أبو عطوان من قرية الطبقة جنوبي مدينة الخليل، وماهر عبد العفو العملة من بلدة بيت أولا غربي المدينة، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: الشاب إسلام زايد من منزله في مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس، والشاب عبد الله العارف من حي أم الشرايط، قرب مدينة البيرة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: محمد وائل دعاجنة، ومحمد صلاح المساعيد، وبسام عبد الرحمن أبو عكر، ومروان محمود فرارجة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، في مخيم عايدة، شمالي مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد مصطفى سباتين، وأحمد محمود حمامرة، بعد اقتحام وتفتيش منزليهما في بلدة حوسان، غربي بيت لحم، بالإضافة لاعتقال مسيد سليمان صلاح، بعد دهم منزله والعبث بمحتوياته، في بلدة الخضر.

قوات الاحتلال تفجر منزلين بطولكرم وقلقيلية

فجرت قوات الاحتلال منزلين في محافظتي طولكرم وقلقيلية، أحدهما للمرة الثانية، ويعود إلى عائلة أسير في السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الأسير محمود سليط "أبو هنود"، في مخيم طولكرم للاجئين، وهو أحد منفذي عملية بيت ليد وبلعا المزدوجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 الماضي.

وذكر أن قوات الاحتلال كانت قد فجّرت جدران ذات المنزل وأسواره في شهر أيلول/ سبتمبر 2024 الماضي.

وفي محافظة قلقيلية، أفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال فجرت عبوة ناسفة، في منزل عائلة عبد الهادي بدران بمنطقة "خلة الدربة" في قرية عزون، بعد إجبار العائلة على إخلائه.

وأدى التفجير لتدمير جزئي للمنزل ومحتوياته، وإلحاق أضرار مادية بمركبة عائلة بدران.