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#القدس المحتلة
#الأقصى
#المسجد الأقصى
#المستوطنون
#اقتحام الأقصى
#شرطة الاحتلال
بوّابة المستوطنين لاقتحام الأقصى
تاريخ النشر: 24/06/2018 - 18:47
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
#القدس المحتلة
#الأقصى
#المسجد الأقصى
#المستوطنون
#اقتحام الأقصى
#شرطة الاحتلال
من عرب 48
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