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بوّابة المستوطنين لاقتحام الأقصى

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 18:47


بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#القدس المحتلة
#الأقصى
#المسجد الأقصى
#المستوطنون
#اقتحام الأقصى
#شرطة الاحتلال

من عرب 48

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