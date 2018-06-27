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#عطلة صيفية
#الطلاب
#المدارس
#ممارسة الرياضة
#عمل تطوعي
#الحفاظ على السلامة
أحبابنا الطّلاب لعطلة صيفيّة مُميّزة اعملوا بهذه النصائح
تاريخ النشر: 27/06/2018 - 15:03
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
#عطلة صيفية
#الطلاب
#المدارس
#ممارسة الرياضة
#عمل تطوعي
#الحفاظ على السلامة
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