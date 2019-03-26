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عزمي بشارة: الشعبويّة لن تهزم أوروبا وابن سلمان يدفع ثمن استبداده

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 13:09


ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#عزمي بشارة
#اليمين الشعبوي
#السعودية
#اليمن
#قطر
#الأزمة الخليجية

من عرب 48

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