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#عزمي بشارة
#اليمين الشعبوي
#السعودية
#اليمن
#قطر
#الأزمة الخليجية
عزمي بشارة: الشعبويّة لن تهزم أوروبا وابن سلمان يدفع ثمن استبداده
تاريخ النشر: 26/03/2019 - 13:09
ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019
#عزمي بشارة
#اليمين الشعبوي
#السعودية
#اليمن
#قطر
#الأزمة الخليجية
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