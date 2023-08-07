النيجر | عشرات الآلاف يحتشدون دعمًا للانقلابيين

- قبل ساعات من انتهاء مهلة "إيكواس" للانقلابيين في النيجر للإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته للحكم عشرات الآلاف يحتشدون نصرةً للانقلابيين في أكبر ملاعب كرة القدم في البلاد بالعاصمة نيامي.

- المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" منحت الانقلابيين يوم 30 تموز/يوليو الماضي مهلة لـ 7 أيام من أجل الإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته للحكم.

- "إيكواس" لم تستبعد التدخل العسكري في حال لم يستجب الانقلابيون لمطالبها.

- في 26 تموز/ يوليو المنصرم قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين.

- المجلس العسكري الانقلابي في النيجر أعلن عن "إغلاق المجال الجوي" في البلاد وحذّر من التدخل العسكري ووصفه بإنه "يستحضر كارثة" على الاستقرار في المنطقة، وأعلن: أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه "برد قوي وفوري".

- حوالي 30 ألفًا من أنصار الانقلاب احتشدوا قبل ساعات من انتهاء المهلة ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو.