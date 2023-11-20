فيديو | فيديو
20/11/2023 - 17:18

في يومها الـ45 | قصف لا يهدأ وخيام "تدلف بلا تدفئة"

التعليقات

شاهد أيضاً

في يومها الـ45 | قصف لا يهدأ وخيام "تدلف بلا تدفئة"
في يومها الـ45 | قصف لا يهدأ وخيام "تدلف بلا تدفئة"
play-icon
play-icon

في يومها الـ45 | قصف لا يهدأ وخيام "تدلف بلا تدفئة"

خيام النزوح | "مطر وبرد ونقص في الملابس"
خيام النزوح | "مطر وبرد ونقص في الملابس"
play-icon
play-icon

خيام النزوح | "مطر وبرد ونقص في الملابس"

غزة | رغم الخطر يغرسون الأشتال في الأرض
غزة | رغم الخطر يغرسون الأشتال في الأرض
play-icon
play-icon

غزة | رغم الخطر يغرسون الأشتال في الأرض

شهادة | نازحة تروي قصتها مع "الممرات الآمنة"
شهادة | نازحة تروي قصتها مع "الممرات الآمنة"
play-icon
play-icon

شهادة | نازحة تروي قصتها مع "الممرات الآمنة"

مقالات متعلقة

خيام النزوح |
فيديو

خيام النزوح | "مطر وبرد ونقص في الملابس"

20/11/2023
غزة | رغم الخطر يغرسون الأشتال في الأرض
فيديو

غزة | رغم الخطر يغرسون الأشتال في الأرض

18/11/2023
شهادة | نازحة تروي قصتها مع
فيديو

شهادة | نازحة تروي قصتها مع "الممرات الآمنة"

17/11/2023
غزة |
فيديو

غزة | "من القِلَّة.. بنعمل أفران عشان نعيش"

16/11/2023