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المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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تحقيقات
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20/11/2023 - 17:18
في يومها الـ45 | قصف لا يهدأ وخيام "تدلف بلا تدفئة"
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