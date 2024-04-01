فيديو | فيديو
01/04/2024 - 07:46

توثيق | مجمع الشفاء؛ شهادات مروعة للأهالي

التعليقات

شاهد أيضاً

توثيق | مجمع الشفاء؛ شهادات مروعة للأهالي
توثيق | مجمع الشفاء؛ شهادات مروعة للأهالي
play-icon
play-icon

توثيق | مجمع الشفاء؛ شهادات مروعة للأهالي

رفح | عمال النظافة ينظمون وقفة احتجاجية
رفح | عمال النظافة ينظمون وقفة احتجاجية
play-icon
play-icon

رفح | عمال النظافة ينظمون وقفة احتجاجية

غزة | إحياء "الجمعة العظيمة" بأجواء الحزن
غزة | إحياء "الجمعة العظيمة" بأجواء الحزن
play-icon
play-icon

غزة | إحياء "الجمعة العظيمة" بأجواء الحزن

غزة | حضور "عربة الكارو" إثر غياب الوقود
غزة | حضور "عربة الكارو" إثر غياب الوقود
play-icon
play-icon

غزة | حضور "عربة الكارو" إثر غياب الوقود

مقالات متعلقة

رفح | عمال النظافة ينظمون وقفة احتجاجية
فيديو

رفح | عمال النظافة ينظمون وقفة احتجاجية

30/03/2024
غزة | إحياء
فيديو

غزة | إحياء "الجمعة العظيمة" بأجواء الحزن

30/03/2024
غزة | حضور
فيديو

غزة | حضور "عربة الكارو" إثر غياب الوقود

28/03/2024
النصيرات | رغم القصف والمخاطر ينظفون القمامة
فيديو

النصيرات | رغم القصف والمخاطر ينظفون القمامة

28/03/2024