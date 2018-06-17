مباشر: كوستاريكا(0 -0) صربيا

تابعوا معنا مواجهة صربيا وكوستاريكا، على ملعب كوسموس أرينا، في أولى مواجهات المجموعة الخامسة بمونديال روسيا.



ويسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث، قبل المواجهتين المقبلتين أمام البرازيل وسويسرا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم.

أعلن أوسكار راميريز، المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي، التشكيل الرسمي لفريقه أمام نظيره الصربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، لبطولة كأس العالم 2018.



وجاء تشكيل كوستاريكا كالتالي:



حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: أكوستا، جونزاليز، دوراتي، سالفيو

خط الوسط: جامباو، بورجس، جوزمان، فينجاس

خط الهجوم: رويز، أوريانا



بينما جاء تشكيل صربيا كالآتي:



حراسة المرمى: ستوجكوفيتش



خط الدفاع: توسيتش، إيفانوفيتش، كولاروف، ميلينكوفيتش

خط الوسط: ميلفويتش، تاديتش، ماتيتش، سافيتش

خط الهجوم: لياليتش، ميتروفيتش

انتهى الشوط الأول بالنتيجة الأسوأ في لعبة كرةالقدم، وهي التعادل السلبي بين الفريقين،

لم تكن فرص كبيرة في الشوطالأول وكان شوطا متواضعا.