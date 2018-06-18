تغطية مباشرة: تونس – إنجلترا

يخوض منتخب تونس مساء اليوم، الإثنين، مباراته الأولى في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، أمام منتخب إنجلترا على ملعب "فولغوغراد أرينا".

وينافس كلا المنتخبان ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كل من منتخبي بلجيكا وبنما.

ويسعى المنتخب التونسي إلى كسر نتائج المنتخبات العربية السلبية في المونديال، بعدما خسرت السعودية أمام روسيا (0-5) وكذلك مصر أمام أوروغواي (0-1) والمغرب أمام إيران (0-1).

وكرر التاريخ نفسه مع "نسور قرطاج"، عندما أوقعتهم قرعة كأس العالم 2018 في مواجهة إنجلترا بالجولة الأولى من دور المجموعات، مثلما حدث في مونديال فرنسا 1998.

وكانت أول مباراة جمعت بين المنتخبين في 2 حزيران/يونيو 1990، في إطار تحضيرات إنجلترا لمونديال إيطاليا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما.

وجاءت أول مباراة رسمية بين تونس وإنجلترا، يوم 15 حزيران/يونيو 1998 في مونديال فرنسا، والتي انتهت حينها بخسارة الأولى بهدفين مقابل لا شيء.

وبالتالي، سيكون على المنتخب التونسي، الثأر من إنجلترا اليوم، الإثنين، إذا أراد مواصلة مسيرته بقوة في المونديال وسط مجموعة صعبة.

تشكيلة تونس: معز حسن، صيام بن يوسف، مرياح، براون، علي معلول، البدري، ساسي، السخري، فخر الدين بن يوسف، الخزري ونعيم السليتي.

تشكيلة إنجلترا: بيكفورد، ووكر، ستونز، ماجوير، تريبيير، أشلي يونغ، لينغارد، هيندرسون، ديلي ألي، هاري كين ورحيم سترلينغ.

أحداث الشوط الأول: