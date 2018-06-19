تغطية مباشرة: بولندا - السنغال

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 18:02

تغطية مباشرة: بولندا - السنغال
جانب من تدريب لاعبي منتخب بولندا (أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يواجه منتخب بولندا مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره منتخب السنغال على ملعب "أنكريت أرينا"، ضمن ختام الجولة الأولى لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس كلا المنتخبين ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كل من كولومبيا واليابان.

ويشارك منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثانية، حيث شهدت المشاركة الأولى الفوز على فرنسا حاملة اللقب في المباراة الافتتاحية للمسابقة في 2002 وبلغ آنذاك دور الثمانية.

وخرجت بولندا من الدور الأول في آخر مشاركتين لها في كأس العالم عامي 2002 و2006، ولم تلعب ضد أي منتخب أفريقي في النهائيات منذ 1982 عندما تعادلت بدون أهداف مع الكاميرون.

تشكيلة بولندا: تشيزني، بيزيك، كيونك، بازدان، ريبوس، كريتشوفياك، زيلينسكي، كوبا، غروسيسكي، ميليك وليفاندوفسكي.

تشكيلة السنغال: ندياي، كوليبالي، واغيو، سابالي، ساني، غانا، نديايي، ديوف، نيانغ، اسماليا وماني.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 11: بطاقة صفراء للاعب منتخب بولندا كريتشوفياك.


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من عرب 48

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