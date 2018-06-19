تغطية مباشرة: مصر – روسيا

يفتتح منتخب مصر مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات عندما يلاقي نظيره منتخب روسيا على ملعب "كريستوفسكي".

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كل من منتخبي السعودية وأوروغواي.

وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته الأولى على يد أوروغواي بالنتيجة 0-1، في حين حقق نظيره الروسي الفوز على السعودية بنتيجة 5 أهداف نظيفة.

وبالتالي، سيترتب على منتخب "الفراعنة" الفوز في مباراة اليوم من أجل البقاء في صورة المنافسة على التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم.

وستشهد مباراة اليوم مشاركة نجم منتخب مصر الأول، محمد صلاح، بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن المباراة الافتتاحية.

تشكيلة مصر: محمد الشناوي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي، محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمود حسن (تريزيغيه)، محمد صلاح ومروان محسن.

تشكيلة روسيا: إيغور أكينفييف، ماريو فيرنانديز، إيليا كوتيبوف، سيرجي إيغانشيفيتش، يوري جيركوف، رومان زوبنين، إيوري غازينسكي، دالير كوزاييف، أليكسندر غولوفين، دينيش تشيريشيف وفيدور سمولوف.

أحداث الشوط الأول: