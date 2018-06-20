تغطية مباشرة: البرتغال – المغرب

يلتقي منتخبا البرتغال والمغرب عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي"، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا كل من منتخبي إسبانيا وإيران.

وفي مباراة سابقة بينهما في نسخة 1986 من نهائيات كأس العالم، فاز المغرب آنذاك على البرتغال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، ضمن دور المجموعات.

ويخوض المنتخب البرتغالي المباراة بعد تعادله في سابقتها أمام نظيره الإسباني (3-3) تحت قيادة هدافه كريستيانو رونالدو الذي يتطلع إلى مواصلة تألقه التهديفي في مواجهة المغرب.

ويسعى منتخب المغرب إلى تحقيق الفوز على البرتغال من أجل تعويض الخسارة القاتلة في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام إيران بهدف مقابل لا شيء.

ويطفو على سطح هذه المباراة، صراع من نوع آخر بين قائد المغرب، المهدي بنعطية، وعميد الكتيبة البرتغالية، كريستيانو رونالدو.

ويشكل كلا من بنعطية وكريستيانو، نقطة قوة للمنتخبين، نظير الدور الذي يلعبه النجم المغربي في الدفاع، أو الحضور المؤثر للبرتغالي في الهجوم.

تشكيلة المغرب: منير المحمدي، نبيل درار، المهدي بنعطية، مروان داكوستا، أشرف حكيمي، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، مبارك بوصوفة، أمين حارث، حكيم زياش وخالد بوطيب.

تشكيلة البرتغال: ريو باتريسيو، سيدريك سواريس، بيبي، جوزيه فونتي، رافاييل جاريرو، ويليام كارفاليو، جواو ماريو، موتينيو، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو وغونزالو غوديس.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 1: تهديد أول على مرمى منتخب البرتغال إلا أن الكرة علت العارضة.

دقيقة 4: اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل بهدف سريع.

دقيقة 8: كريستيانو يسدد كرة خطيرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى المغرب.

دقيقة 10: اللاعب المغربي بوصوفة يسدد رأسية كادت أن تهز شباك المنتخب البرتغالي.

دقيقة 11: كابتن المنتخب المغربي بنعطية يصوب كرة برأسه لتستقر بين يدي الحارس البرتغالي.

دقيقة 22: اللاعب المغربي حكيم زياش يسدد كرة زاحفة من خارج منطقة جزاء البرتغال إلا أن الحارس تمكن من التصدي لها.

دقيقة 31: كريستيانو يسدد ضربة حرة خطيرة على حدود منطقة جزاء المغرب لكنها تشتت بعد ارتطامها بالحائط البشري.

دقيقة 38: اللاعب البرتغالي غوديس يستلم كرة خطيرة داخل منطقة جزاء المغرب وينفرد بالحارس، غير أن الأخير تمكن من إبعادها.

دقيقة 39: بطاقة صفراء للاعب منتخب المغرب المهدي بنعطية.

دقيقة 40+1: اللاعب المغربي زياش يسدد كرة رأسية من داخل الصندوق باتجاه مرمى البرتغال غير أنها مرت بجانب القائم الأيمن.

أحداث الشوط الثاني: