تغطية مباشرة: الأرجنتين – كرواتيا

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 20:33

تغطية مباشرة: الأرجنتين – كرواتيا
جانب من تدريب منتخب الأرجنتين (أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي منتخبا الأرجنتين وكرواتيا مساء اليوم، الخميس، على ملعب "نيزني نوفغورود"، ضمن أحداث الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كلا من منتخبي أيسلندا ونيجيريا.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق الفوز على كرواتيا من أجل الحفاظ على أمل التأهل لدور الـ16 من مونديال روسيا، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام أيسلندا بنتيجة 1-1، وفقد نقطتين ثمينتين.

ويسعى المنتخب الكرواتي للفوز من أجل ضمان التأهل للدور ثمن النهائي، دون النظر لنتيجة مباراته أمام نظيره الأيسلندي في الجولة الختامية لدور المجموعات.

تشكيلة الأرجنتين: كاباييرو، سالفيو، ميركادو، أوتاميندي، تاغليافيكو، أغونا، ماسكيرانو، مايزا، بيريز، ميسي وأغويرو.

تشكيلة كرواتيا: سوباسيتش، فيرسالكو، لوفرين، فيدا، سترينيتش، راكيتيتش، بروزوفيتش، مودريتش، ماندزوكيتش، بيريزيتش وروبيتش.

أحداث الشوط الأول:


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من عرب 48

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