تغطية مباشرة: إنجلترا – بنما

يلتقي منتخبا إنجلترا وبنما عصر اليوم، الأحد، على ملعب "نيزني نوفغورود"، ضمن أحداث الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا كلا من منتخبي تونس وبلجيكا.

ولا بديل أمام المنتخب الإنجليزي سوى الظهور بأفضل مستوياته، لا بد وأن يتوقع الفريق مواجهة صعبة أمام منتخب بنما، الأقل في الإمكانيات والقدرات، لكنه يتسم بالطموح والروح التنافسية العالية.

ويتطلع الإنجليز إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تخفيف الضغوط عليه في مباراته الثالثة بالمجموعة والتي سيخوضها أمام نظيره البلجيكي.

تشكيلة إنجلترا: بيكفورد، والكر، ستونز، ماجواير، تربيير، هندرسون، لينغارد، لوفتس شيك، يونغ، سترلينغ وكين.

تشكيلة بنما: بينيدو، موريللو، توريس، إيسكوبار، دافيس، بارسيناس، كوبير، جودوي، غوميز، رودريغيز وبيريز.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 8: المنتخب الإنجليزي يفتتح التسجيل بهدف من رأسية لاعبه ستونز.

دقيقة 10: بطاقة صفراء للاعب منتخب بنما كوبير.

دقيقة 15: تسديدة خطيرة من لاعب منتخب بنما، بارسيناس، كادت تعانق شباك مرمى إنجلترا.

دقيقة 21: اللاعب الإنجليزي هاري كين يضيف الهدف الثاني في شباك بنما من ضربة جزاء.

دقيقة 23: بطاقة صفراء للاعب منتخب إنجلترا لوفتس شيك.

دقيقة 35: هدف ثالث لمنتخب إنجلترا من تسديدة رائعة من قدم اللاعب لينغارد.

دقيقة 40: اللاعب الإنجليزي سوتنز يحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لصالح منتخب بلاده من رأسية أخرى.

دقيقة 45: بطاقة صفراء للاعب منتخب بنما فيديل إسكوبار.

دقيقة 45+1: اللاعب الإنجليزي هاري كين يترجم ضربة جزاء أخرى إلى هدف شخصي ثاني وخامس لصالح منتخب بلاده بشباك بنما.