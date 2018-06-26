تغطية مباشرة: نيجيريا – الأرجنتين

يلتقي منتخبا نيجيريا والأرجنتين مساء اليوم، الثلاثاء، في مباراة مصيرية على ملعب "كريستوفسكي"، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة، حيث يحتل المنتخب النيجيري المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في حين يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويتصارع المنتخبان على بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي من كأس العالم، بعدما ضمن المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل الأولى.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني للفوز في المباراة آملا في تعثر نظيره الأيسلندي الذي يقاسمه بنفس عدد النقاط في مباراته أمام كرواتيا.

وفي المقابل، سيكون المنتخب النيجيري بحاجة أيضًا للنقاط الثلاث نظرًا للمباراة الأخرى التي ستجرى في الوقت ذاته.

تشكيلة الأرجنتين: أرماني، ميركادو، أوتامندي، روخو، تيجليافيغو، ماسكيرانو، بيريز، بانيغا، دي ماريا، ميسي وهيغوين.

تشكيلة نيجيريا: أوزوهو، إيدو، إيكونغ، موسيس، بالوغون، أوميرو، نديدي، إتيبو، ميكيل، إيناتشو وأحمد موسى.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 14: اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يستلم كرة رائعة قبل أن يروضها ويفتتح من خلالها التسجيل لمنتخب بلاده بهدف في شباك نيجيريا.

دقيقة 26: ميسي يمرر كرة بينية خطيرة لهيغوين داخل صندوق نيجيريا، إلا أن الأخير لم يتعامل معها بالشكل المطلوب.