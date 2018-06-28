تغطية مباشرة: السنغال – كولومبيا

يلتقي منتخبا السنغال وكولومبيا مساء اليوم، الخميس، على ملعب "كوسموس أرينا"، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثامنة، حيث يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة بالتقاسم مع نظيره الياباني برصيد 4 نقاط لكل منهما، في حين يحتل المنتخب الكولومبي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وينتظر أن تشتعل المنافسة بين المنتخبين السنغالي والكولومبي على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، علمًا بأن التعادل يكفيهما للتأهل سويا في حال حقق المنتخب البولندي الفوز على نظيره الألباني بفارق أكثر من هدف واحد في المباراة الأخرى التي تجرى في نفس التوقيت.

تشكيلة السنغال: خديم نداي، كاليدو كوليبالي، يوسف سبالي، لامين جاساما، إدريسا جاي، ساليف ساني، شيخ كوياتي، ساديو ماني، إسماعيلا سار، كيتا بالدي ومباين يانغ.

تشكيلة كولومبيا: ديفيد أوسبينا، سانتياغو أرياس، ياري مينا، جوهان موخيكا، دافينسون سانشيز، كارلوس سانشيز، خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، أندريس أوريبي، خوان كونتيرو ورادميل فالكاو.

أحداث الشوط الأول: