تغطية مباشرة: البرازيل – المكسيك

تاريخ النشر: 02/07/2018 - 16:28

تغطية مباشرة: البرازيل – المكسيك
جانب من تدريب منتخب البرازيل (أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي منتخبا البرازيل والمكسيك مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "كوسموس أرينا"، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وسبق وأن التقى المنتخبان في 40 مناسبة بشكل عام، حيث فاز "السامبا" في 23 مواجهة مقابل 10 للمكسيك، بينما تعادلا في 7 مواجهات.

وفي منافسات كأس العالم، واجهت البرازيل، المكسيك في 4 مناسبات من قبل حيث كانت الغلبة للسامبا الذي حقق الفوز في 3، فيما كان التعادل حاضرا في المواجهة الرابعة.

تشكيلة البرازيل: أليسون، فاغنر، سيلفا، ميراندا، لويس، باولينيو، كاسيميرو، كوتينيو، ويليان، خيسوس ونيمار.

تشكيلة المكسيك: أوتشوا، ألفاريز، إيالا، سالسيدو، غاياردو، ماركيز، هيريرا، غواردادو، فيلا، لوزانو وتشيتشاريتو.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 24: توغل خطير للاعب البرازيلي نيمار داخل صندوق المكسيك، لكن الكرة تشتت بعد تصدي الحارس لها.


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من عرب 48

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