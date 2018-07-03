تغطية مباشرة: السويد – سويسرا

يلتقي منتخبا السويد وسويسرا مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي"، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

والتقى المنتخبان 27 مرة وانتصر كل منهما عشر مرات وتعادلا في 7 مباريات، من بينها آخر مواجهة في مباراة ودية في 2002.

وكانت آخر مواجهة رسمية عام 1995 وذلك ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

تشكيلة السويد: أوسن، لوسيتج، ليندلوف، غرانكفيست، أوغستينسون، كلاسون، سيفنسون، إيكدال، فورسبرغ، بيرغ وتيوفنين.

تشكيلة سويسرا: سومير، أكناجي، لانج، رودريغيز، جورو، تشاكا، بيهرامي، زوبير، جيمايلي، شاكيري ودراميتش.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 7: اللاعب السويدي بيرغ يستلم كرة خطيرة داخل صندوق سويسرا ويهدر فرصة محققة للتسجيل.

دقيقة 9: اللاعب السويدي إيكدال يسدد كرة خطيرة باتجاه مرمى سويسرا لكن الكرة علت العارضة.