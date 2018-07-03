تغطية مباشرة: السويد – سويسرا

تاريخ النشر: 03/07/2018 - 16:43

تغطية مباشرة: السويد – سويسرا
(أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي منتخبا السويد وسويسرا مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي"، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

والتقى المنتخبان 27 مرة وانتصر كل منهما عشر مرات وتعادلا في 7 مباريات، من بينها آخر مواجهة في مباراة ودية في 2002.

وكانت آخر مواجهة رسمية عام 1995 وذلك ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

تشكيلة السويد: أوسن، لوسيتج، ليندلوف، غرانكفيست، أوغستينسون، كلاسون، سيفنسون، إيكدال، فورسبرغ، بيرغ وتيوفنين.

تشكيلة سويسرا: سومير، أكناجي، لانج، رودريغيز، جورو، تشاكا، بيهرامي، زوبير، جيمايلي، شاكيري ودراميتش.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 7: اللاعب السويدي بيرغ يستلم كرة خطيرة داخل صندوق سويسرا ويهدر فرصة محققة للتسجيل.

دقيقة 9: اللاعب السويدي إيكدال يسدد كرة خطيرة باتجاه مرمى سويسرا لكن الكرة علت العارضة.


#كأس العالم 2018
#مونديال 2018
#بث مباشر
#ملخص المباراة
#روسيا
#السعودية
#السويد
#سويسرا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تساؤلات وانتقادات مثيرة بعد إقصاء الأرجنتين من المونديال!
تساؤلات وانتقادات مثيرة بعد إقصاء الأرجنتين من المونديال!

2018-07-03

تقارير: محرز سينضم لمانشستر سيتي خلال أيام
تقارير: محرز سينضم لمانشستر سيتي خلال أيام

2018-07-03

رغم الإقصاء المبكر من المونديال: لوف باق في تدريب ألمانيا
رغم الإقصاء المبكر من المونديال: لوف باق في تدريب ألمانيا

2018-07-03

الأكثر قراءة

بلجيكا تنتفض أمام اليابان وتتأهل لربع نهائي المونديال

بلجيكا تنتفض أمام اليابان وتتأهل لربع نهائي المونديال

2018-07-02
البرازيل تبلغ ربع نهائي المونديال بفوزها على المكسيك

البرازيل تبلغ ربع نهائي المونديال بفوزها على المكسيك

2018-07-02
كاهن التجنيد نداف يخضع لتحقيق جنائي

كاهن التجنيد نداف يخضع لتحقيق جنائي

2018-07-02
الداخلية تحل المجلس البلدي بالناصرة

الداخلية تحل المجلس البلدي بالناصرة

2018-07-02
مسؤولون إسرائيليون: الإدارة الأميركية منقسمة حول هدف العقوبات على إيران

مسؤولون إسرائيليون: الإدارة الأميركية منقسمة حول هدف العقوبات على إيران

2018-07-02