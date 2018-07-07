تغطية مباشرة: السويد – إنجلترا

يلتقي منتخبا السويد وإنجلترا مساء اليوم، السبت، على ملعب "كوسموس أرينا"، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتواجه المنتخبان من قبل في 24 مباراة، حيث فازت إنجلترا في 8 مرات مقابل 7 للسويد وتعادلا في 9 مرات، وهذا فارق ضئيل للغاية للمقارنة بين المنتخبين تاريخيا، ومن المتوقع أن تكون المواجهة متقاربة المستوى.

وفي آخر 3 مواجهات بينهما، فازت إنجلترا مرتين بينها واحدة في دور المجموعات في بطولة أوروبا 2012، بينما فازت السويد في آخر مواجهة وكانت ودية قبل عدة شهور.

وعندما ينتقل الحديث عن كأس العالم بما في ذلك التصفيات المؤهلة، التقى المنتخبان 4 مرات وحسم التعادل المواجهات الأربع وكانت آخر مرة قبل 12 عاما.

تشكيلة إنجلترا: جوردن بيكفورد، كايل والكر، جون ستونز، هاري ماغواير، أشلي يونغ، جيسي لينغارد، جوردن هندرسون، ديلي ألي، كيران تريبير، هاري كين ورحيم سترلينغ.

تشكيلة السويد: روبين أولسين، فيكتور لينديلوف، أندرياس غرانكفيست، لودفيغ أوغوستنسين، إميل كرافث، سيباستيان لارسون، ألبين إيكدال، إيميل فورسبرغ، فيكتور كلاسون، ماركوس بيرغ وأولا تيوفنين.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 19: اللاعب الإنجليزي هاري كين يسدد كرة مرت جانب قائم مرمى السويد.