تغطية مباشرة: بلجيكا – إنجلترا

يلتقي منتخبا بلجيكا وإنجلترا مساء اليوم، السبت، على ملعب "كريستوفسكي"، في صراع على المركز الثالث لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويتواجه المنتخبان للمرة الثانية في نسخة كأس العالم الحالية، حيث كانت المواجهة الأولى بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، والتي انتصر فيها منتخب بلجيكا بهدف مقابل لا شيء للأخير، لكن خلال مونديال 1990 فازت إنجلترا في مباراة جمعتهما خلال الدور الثاني بهدف وحيد، في حين شهدت نسخة 1954 مباراة بين الثنائي والتي انتهت بتعادلهما 4-4 في دور المجموعات.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 4: اللاعب البلجيكي مونييه يفتتح التسجيل بهدف في شباك إنجلترا.

دقيقة 39: تبديل بصفوف منتخب بلجيكا، خروج اللاعب ناصر الشاذلي ودخول اللاعب فيرمايلين بدلا منه.

ملخص الشوط الثاني:

دقيقة 45: تبديلان بصفوف منتخب إنجلترا، خروج اللاعبين روس وسترلينغ ودخول اللاعبين راشفورد ولينغارد بدلا منهما.

دقيقة 50: بطاقة صفراء للاعب منتخب إنجلترا ستونز.

دقيقة 60: تبديل بصفوف منتخب بلجيكا، خروج اللاعب لوكاكو ودخول اللاعب ميرتينز بدلا منه.

دقيقة 70: المدافع البلجيكي ألدرفيريلد ينقذ منتخب بلاده من هدف محقق بعد تخليصه كرة من على خط المرمى.

دقيقة 77: بطاقة صفراء للاعب منتخب إنجلترا ماغواير.

دقيقة 78: تبديل بصفوف منتخب بلجيكا، خروج اللاعب تيليمانس ودخول اللاعب ديمبلي بدلا منه.

دقيقة 82: اللاعب البلجيكي هازارد يضيف الهدف الثاني في شباك إنجلترا.

دقيقة 83: تبديل بصفوف منتخب إنجلترا، خروج اللاعب لوفتس تشيك ودخول اللاعب ديلي ألي بدلا منه.

تشكيلة إنجلترا: جوردان بيكفورد، جون ستونز، هاري ماغواير، فيل جونز، داني روز، كيران تريبيير، فابيان ديلف، إريك داير، لوفتس تشيك، هاري كين ورحيم سترلينغ.

تشكيلة بلجيكا: تيبو كورتوا، توبي ألدرفيريلد، فينست كومباني، يان فيرتونجين، توماس مونييه، أكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، يوري تليمانس، ناصر الشاذلي، روميلو لوكاكو وإيدين هازارد.