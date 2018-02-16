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من هو نيكولاس كروز قاتل طلاب المدرسة الثانوية في فلوريدا؟

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 11:02

من هو نيكولاس كروز قاتل طلاب المدرسة الثانوية في فلوريدا؟
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

 اعترف شاب بقتل 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة في فلوريدا، وفقا لما أفادت وثائق المحكمة، فيما أقر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنه تلقى تحذيرا بشأن المسلح البالغ من العمر 19 عاما لكنه لم يبادر إلى التحرك.

نيكولاس كروز

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس الخميس، أن الشاب منفذ الاعتداء الإرهابي يعاني من اضطرابات عقلية، وكان على ارتباط بمجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض.

وكان نيكولاس كروز قد قتل 17 شخصا، الأول من أمس، الأربعاء، عندما فتح نيران رشاش من نوع "إيه آر-15" في مدرسته السابقة، مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية، بمدينة باركلاند في فلوريدا. وقد اختبأ الطلبة الذي عاشوا حالة من الرعب في الخزانات وتحت الطاولات.

وتم توجيه 17 تهمة بالقتل العمد لكروز.

تهديد محتمل لزملائه!

وعرف عن كروز الذي طرد من المدرسة لأسباب تأديبية بأنه كان يمتلك أسلحة نارية في منزله، وذكرت معلومات نشرتها وسائل إعلام أنه سبق أن تم التعريف عنه على أنه يشكل تهديدا محتملا لزملائه.

ووردت تفاصيل جديدة بشأن ماضي كروز، وذكرت رابطة مكافحة التشهير أنه كان عضوا في مجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض وشارك في تدريبات شبه عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن عضو في مجموعة "ريبابليك أوف فلوريدا"، أو جمهورية فلوريدا، المؤمنة بنظرية تفوق العرق الأبيض، تأكيده أن كروز انضم إليها.

من جهته، أكد "إف بي آي" أنه تلقى تنبيها في أيلول/ سبتمبر الماضي، بشأن رسالة نشرت على موقع يوتيوب قال فيها مستخدم اسمه نيكولاس كروز "سأصبح مطلق نار محترفا في المدارس".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان أنه أجرى "مراجعات لقاعدة البيانات وغيرها من إجراءات التدقيق"، دون التوصل إلى تحديد هوية الشخص الذي وضع المنشور.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فتعهد الخميس بالاهتمام بمن يعانون أمراضا عقلية، متجنبا التطرق إلى مسألة انتشار الأسلحة النارية في بلاده.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيكولاس كروز
#فلوريدا
#إف بي آي
#باركلاند
#إرهاب

من هو نيكولاس كروز قاتل طلاب المدرسة الثانوية في فلوريدا؟

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