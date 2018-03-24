ريم بنا..صوت فلسطين الخالد

غيب الموت فجر اليوم السبت، الفنانة الفلسطينية ريم بنا عن عمر يناهز (52 عاما)، بعد صراع مع مرض السرطان منذ تسع سنوات، وكانت ريم أعلنت توقفها عن الغناء في 2016 بسبب مشكلة في حبالها الصوتية.

وشاركت بنا ابنة مدينة الناصرة في الجليل في مهرجانات دولية ومحلية وعربية، وعرفت بأغانيها الوطنية والتراثية.

وكانت بنا قد كتبت على صفحتها الشهر الماضي "سيصدر ألبومي الجديد في 20 نيسان/أبريل 2018... وهو مرفوع إلى المقاومة الفلسطينية".

ونشرت عائلتها منذ أيام بيانا عن تدهور حالتها الصحية ونقلها للعلاج في أحد مستشفيات مدينة الناصرة.

واعتبرت بنا رمزا للنضال الفلسطيني، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية المعروفة زهيرة الصباغ.

وإضافة إلى أغانيها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، أبدت في السنوات الأخيرة تضامنا مع الشعب السوري وموقفا معارضا لنظام الرئيس بشار الأسد، وهي زارت مناطق خاضعة للمعارضة في شمال سورية قبل سنوات.

واختيرت ريم بنا شخصية فلسطين الثقافية للعام 2016 تقديرا لمسيرتها الطويلة في الغناء من أجل فلسطين وأطفالها.

وولدت ريم عام 1966 في مدينة الناصرة بالجليل شمالي فلسطين المحتلة عام 1948، وتلقت علومها الموسيقية في موسكو ودرست خلالها الغناء الحديث، ثم أصدرت بعد ذلك عدة ألبومات غنائية طغى عليها الطابع الوطني مع اهتمام خاص بالغناء للأطفال من خلال ألبومها الأكثر شهرة "قمر أبو ليلة" الصادر عام 1995.

وأصدرت بنا 13 ألبوما، من أبرزها "مرايا الروح" عام 2005 الذي كرس للغناء عن الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتميزت أغانيها بامتزاج أسلوب الغناء الشرقي والكلمات العربية مع الألحان الغربية.

وتلقت خلال مسيرتها الفنية في العقدين الأخيرين عدة جوائز، أبرزها تكريمها كشخصية العام وسفيرة السلام في إيطاليا عام 1994، وشخصية العام من وزارة الثقافة التونسية عام 1997، كما فازت بجائزة فلسطين للغناء عام 2000 وبجائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2013.

عرفت ريم بنا كمغنية وملحنة فلسطينية كما أنها موزعة موسيقية وناشطة، ولدت في العام 1966 بمدينة الناصرة، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ.

وقالت وزارة الثقافة في بيان، إن "رحيل ريم بنا خسارة كبيرة للثقافة الفلسطينية فهي الفنانة التي قدمت لفلسطين أجمل الأغنيات حتى كبر جيل فلسطيني وهو يستمع لأغنياتها التي جابت الأرض". وأن صوتها "سيبقى على رأس الجبل يستنشق هواء البلاد راسما مرايا الروح، لتحكي للعالم عن ’بيت كسروا قنديله’".

ومن أشهر ما قدمته "يا أمي"، و"الحلم"، و"وحدها بتبقى القدس"، و"صرخة من القدس"، و"تجليات الوجد والثورة".