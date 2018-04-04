ذكرى اغتيال مارتن لوثر كينغ: هل يهدم ترامب ما بناه؟

تُحيي الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ50 لاغتيال الناشط الحقوقي الأميركي من أصول أفريقية، مارتن لوثر كينغ، رمز النضال من أجل الحقوق المدنية، وسط مخاوف من أن يُعرقل الرئيس دونالد ترامب، التقدم الذي تحقق في هذا المجال منذ وفاة كينج في الرابع من نيسان 1968.

اشتهر حلم مارتن لوثر كينغ وبات معروفا في العالم أجمع. لكن الناشط من أجل الحقوق المدنية شعر بالمرارة في نهاية حياته إذ انقلب حلمه كابوسا.

كان بطل الكفاح السلمي من أجل الحقوق المدنية للأميركيين السود، رجلاً منهكاً هرم قبل الأوان لكثرة ما عاش من محن، حين قُتل برصاصة أطلقت عليه من شرفة فندق في ممفيس بولاية تينيسي. حدث ذلك في الرابع من نيسان 1968، وكان في التاسعة والثلاثين من العمر. صدم مقتله الولايات المتحدة في عام شهد أعمال شغب عنصرية ومظاهرات عنيفة ضد الحرب في فيتنام واغتيال المرشح الرئاسي روبرت كنيدي.

تحتفي أميركا بمارتن لوثر كينغ بيوم عطلة ونحتت له في الحجر تمثالاً هائلاً معروضاً في قلب العاصمة واشنطن.

ويقول أستاذ التاريخ في جامعة كنساس ديفيد فاربر: "إن ذكراه خالدة ليس مثلما كان عام 1968، بل مثلما كان في آب/ أغسطس 1963، رجل خطاب -لدي حلم-". ويتابع "من السهل أن ننسى إلى أي حد كان كينغ شخصية موضع جدل في الستينيات".

وكيف لا تثير شخصيته الجدل، وهو وفق فاربر "أصبح شخصية راديكالية في الولايات المتحدة، خصماً صاخباً للسياسة الخارجية الأميركية، يطالب بالعدالة لجميع الفقراء في الولايات المتحدة، وليس للأميركيين الأفارقة فحسب".

لم تكن الستينيات في الولايات المتحدة عقد الكفاح من أجل الحقوق المدنية فحسب، بل شهدت أيضاً التزاماً عسكرياً أميركياً متزايداً في حرب فيتنام، حرب كانت تواجه معارضة شديدة تقسم الولايات المتحدة.

وأوضح مدير مركز الأبحاث حول التاريخ الاجتماعي في جامعة بافالو هنري لويس تيلور جونيور، أن "كينغ أثار عداء حركة الحقوق المدنية برمتها والحكومة وقسم كبير من الجهاز السياسي حين ندد علناً بحرب فيتنام".

وقال ديفيد غارو مؤلف كتاب "حمل الصليب: مارتن لوثر كينغ جونيور ومؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية" إن "معارضة الحرب كانت تعتبر في ذلك الحين ظاهرة عرضية". وأضاف أنها "لم تكن بالشعبية التي اكتسبتها عام 1972 على سبيل المثال".

وكان مارتن لوثر كينغ يخضع باستمرار لمضايقات الشرطة الفدرالية. كما أن اعتماده الكفاح السلمي لم يكن ليرضي الشبان السود المتلهفين لإحداث تغيير بل حتى في بعض الأحيان الوصول إلى المواجهة.

ويروي ديفيد غارو أنه "خلال الأشهر الـ12 الأخيرة من حياته، كان كينغ منهكا تماما، متشائما كليا حول المستقبل وفي منتهى الإحباط".

ويضيف: "ردد أكثر من عشر مرات خلال السنتين الأخيرتين من حياته أن الحلم الذي راودني في واشنطن عام 1963 تحول إلى كابوس".

بعد خمسين عاما على وفاته، يبقى حلم مارتن لوثر كينغ بقيام مجتمع يجلس جميع أفراده "إلى طاولة الأخوة" مجرد حلم.

ويقر أستاذ التاريخ في جامعة نيوهمشير جيسون سوكول بأنه تم إنجاز تقدم، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى استمرار التباين "وعلى الأخص حين ننظر في فقر السود ونسبة المسجونين من بينهم ومشكلات العنف في ممارسات الشرطة".

وما يزيد من الخيبة برأي هنري لويس تيلور أن كفاح مارتن لوثر كينغ لم يكن يقتصر على الحقوق المدنية، بل كان طموحه على مستوى حقوق الإنسان. ويشرح الأستاذ الجامعي أن "حلم كينغ كان يرتقي إلى عالم آخر ممكن يقوم على العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعرقية".

ومن هذه الناحية، يقول تيلور "يتبين لنا أننا لم نحقق تقدما كبيرا خلال السنوات الخمسين الأخيرة على طريق تحقيق هذا الحلم".

ويُضيف: "إن كان سلوك الأفراد تبدل في ما يتعلق بالمسائل العرقية، فإن العنصرية الكامنة في نسيج مؤسسات الولايات المتحدة وهيئاتها لم تتغير حقا".

وذكر تيلور برانش الذي صدرت له ثلاثية بعنوان "أميركا في سنوات كينغ"، أنه في 1964 أعلن الناشط في خطاب تسلمه جائزة نوبل للسلام، أن حركة الحقوق المدنية هي "أكبر حركة تحرير في التاريخ".