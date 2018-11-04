من هو أحمد بن عبد العزيز الذي تجرّأ على انتقاد بن سلمان؟

عاد الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز من لندن إلى الرياض بصورة مفاجئة، بسبب أزمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي والضغوط التي يواجهها محمد بن سلمان، وفق ما رجّحته تقارير إعلامية.

وأشارت تقارير بريطانية سابقة في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أن أحمد بن عبد العزيز لا يفكر في العودة إلى السعودية، بسبب رده على متظاهرين يمنيين في لندن، والذين نددوا بالحرب التي شنّتها السعودية على اليمن، إذ قال إن سلمان بن عبد العزيز وابنه هما المسؤولان الرئيسيان عن الحرب في اليمن، وليس آل سعود.

وانتشر ردّ بن عبد العزيز على المتظاهرين أمام بيته، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عليهم التوجّه إلى بن سلمان الذي يشغل منصب وزير الدفاع، لإيقاف الحرب على اليمن.

وتراجع بن عبد العزيز لاحقًا عمّا قاله، بعد أن انتشر مقطع الفيديو.

من هو أحمد بن عبد العزيز؟

ولد أحمد بن عبد العزيز آل سعود عام 1942، وهو الابن الحادي والثلاثين بين أبناء عبد العزيز المؤسس.

وينتمي بن عبد العزيز إلى "الجناح السديري" والذي يعتبر الجناح الأكثر نفوذًا في عائلة آل سعود، وهم أبناء حصة بنت أحمد السديري، أحدى زوجات عبد العزيز آل سعود، وأبناؤها هم فهد وسلطان وتركي ونايف وعبد الرحمن والملك الحالي سلمان.

ويحمل بن عبد العزيز درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "ريدلاندز" في جنوب كاليفورنيا، وتبوّأ منصب وزير الداخلية مدة 37 عامًا، و4 سنوات مسؤولا عن المواقع المقدسة في مكة، وعاد بعدها لمنصب وزير الداخلية في الفترة بين 18 حزيران/ يونيو عام 2012 حتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته.

وتمت إزاحة بن عبد العزيز مرتين عن ترتيب العرش. الأولى عندما وضع الملك السابق عبد الله أخيه مقرن بن عبد العزيز قبله في الترتيب، والمرة الثانية عندما قرر الملك الحالي سلمان تغيير نظام انتقال الملك، من الأخوة إلى الأحفاد، وانتقلت ولاية العهد بعدها لمحمد بن نايف لنحو عامين، وسُحبت منه لمحمد بن سلمان ولي العهد الحالي.

وغادر أحمد بن عبد العزيز السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك قبل حملة الاعتقالات التي شنّها محمد بن سلمان على نحو 11 أميرًا سعوديا، وكان أبرزهم الوليد بن طلال، وغيرهم العشرات من رجال الأعمال والوزراء.