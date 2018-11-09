وفاة الإذاعية المصرية نادية صالح

أكد الموقع الرسمي للتلفزيون المصري، وفاة الإذاعية المصرية البارزة نادية صالح، اليوم الجمعة ،عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وانطلقت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين غربي القاهرة، عقب صلاة الجمعة.

وتُعدّ نادية صالح، التي وُلدت عام 1940 أحد أشهر الأصوات الإذاعية بماسبيرو.

وبدأت دراسة الطب، ثم تحولت إلى كلية التجارة، ودرست بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتدرجت في المناصب في الإذاعة حتى أصبحت رئيسة شبكة الشرق الأوسط الإذاعية.

وقدمت صالح عددا كبيرا من البرامج الإذاعية التي نالت شهرة واسعة، من بينها برنامج صباح الخير، ويوميات امرأة عصرية، وبعيدا عن السياسة، ووطني حبيبي، وألف مثل ومثل، وأسماء وشخصيات.

وظلت صالح تُقدّم برنامج "زيارة لمكتبة فلان"على مدى نحو ثلاثين عاما، وهو البرنامج الذي اشتهر جدا، واستضافت خلاله مشاهير الفن والعلم أبرزهم الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والأديب المصري الحاصل على نوبل في الأدب نجيب محفوظ وغيرهم.