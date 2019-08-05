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غزة: وفاة أحمد حمدان أحد قادة "حماس" التاريخيين

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 17:04

غزة: وفاة أحمد حمدان أحد قادة "حماس" التاريخيين
القيادي أحمد حمدان مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية (نشطاء - تويتر)
عرب ٤٨

توفي أحمد نمر حمدان، أحد القيادات الأولى لجماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس" في فلسطين، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأصدرت حماس بيانا جاء فيه؛ "تنعى حماس إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية القائد أحمد نمر حمدان الذي توفي، ظهر الإثنين، بعد صراع مع المرض". 

وأضافت: "شكّل القائد حمدان على مدار سنوات عمره، رمزا واجه كل الصعاب بمسؤولية عالية، وكان صوتا صادقا حرا يعبر عن نبض الحركة الإسلامية والشعب الفلسطيني". 

واعتقل حمدان عدة سنوات في السجون الإسرائيلية، بسبب خطاباته التي كانت تدعو لمقاومة الاحتلال، وتم إبعاده إلى جنوب لبنان، ضمن 415 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.

ولم يقدم بيان حماس، مزيدا من المعلومات حول حمدان.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#أحمد نمر حمدان
#الإخوان المسلمين
#حماس

من عرب 48

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