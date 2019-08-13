وفاة "رجل إسرائيل الأول في مصر"

توفي، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال المصري، حسين سالم، عن عمر يناهز 86 عامًا في إسبانيا، والذي اشتهر بلقب "مهندس تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل"، كما عُرف بـ"رجل إسرائيل الأول في مصر"، بحسب ما أطلقت عليه وسائل إعلام.

وقالت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة: "توفي اليوم رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا بعد رحلة طويلة مع المرض"، ونقلت الصحيفة عن سهير الشيخ، نجلة شقيقته عبر صفحتها على "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله خالي الحبيب والأب الطيب الحنون رجل الأعمال حسين بك سالم، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان".

وحسين سالم (مواليد 1933) رجل أعمال مصري - إسباني له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG)، ومقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وواجه سالم، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، اتهامات بالكسب غير المشروع في ما يتعلق بصادرات الغاز المصري لإسرائيل، إذ اتهمت جماعات معارضة مصرية شركة سالم ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.

وعقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، برز اسم حسين سالم كأحد أكبر رجال الأعمال المقربين من نظام مبارك، ولقبته وسائل الإعلام آنذاك بـ"رجل إسرائيل الأول في مصر"، و"مهندس صفقات تصدير الغاز المصري لتل أبيب".

وألقي القبض على حسين سالم بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد ثورة يناير ببلاده والتي أطاحت بنظام مبارك قبل أن تقرر محكمة إسبانية إطلاق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو.‎

وكانت محكمة مصرية قد قضت غيابيا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجماليها عن أربعة مليارات دولار في عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.

وانتهت القضايا التي كان يحاكم فيها حسين سالم بمصر بالبراءة والتصالح مع الدولة المصرية.