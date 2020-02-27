جوني ديب يطالب صحيفة "ذا صن" بإثبات ضربه لزوجته!

عقدت أمس الأربعاء في لندن، الجلسة الأولى قبل بد جلسات المحكمة بين الممثّل الأميركي جوني ديب، والصّحيفة البريطانيّة "ذا صن" بعد نشرها مقالة تضمّنت ادّعاءً منقولًا عن زوجة ديب السابقة، الممثلة آمبر هيرد، تتّهمه بضربها أثناء الزّواج.

ويقاضي ديب (55 عاما)، نجم سلسلة أفلام "بايرتس أوف ذا كاريبيان" (قراصنة الكاريبي)، مؤسسة "نيوز غروب نيوزبيبرز" التي تنشر صحيفة "ذا صن"، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه "رجل يضرب زوجته".

وحضر الممثّل الأميركي الجلسة أمس أمام المحكمة العليا في اليوم الأول لنظر الدعوى قبل بدء المحاكمة، ليستمع إلى دفاع محاميه، القائل إنّ زوجته السابقة في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية؛ ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة نفسها في يوم 23 مارس آذار وتستمر أسبوعين.

وجاء في مذكرة قدمها محامو ديب ووزعت على الصحفيين "أحدهم يكذب ويفعل ذلك على نطاق واسع". ومضوا يقولون "ومن ثم فإن من مهام دعوى التشهير هذه وضع تلك المزاعم موضع الاختبار وإما تثبت أو لا تثبت".

وتبادل ديب وهيرد الاتهامات بالاعتداء الجسدي خلال فترة الزواج. وكانت هيرد هي أول من تحدث عن المزاعم وكان ذلك عام 2016 وأنكرها ديب.

ويتعين على صحيفة "ذا صن" بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير. وستقول ببساطة إن المقال لا ينطوي على تشهير لأنه حقيقي.