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وفاة الفنانة المصريّة عايدة كامل

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 11:54

وفاة الفنانة المصريّة عايدة كامل
الفنانة المصرية عايدة كامل
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلن المجلس الأعلى للثقافة المصرية، صباح اليوم الإثنين، عن وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض.

ووفق بيان المجلس الأعلى "نعت وزير الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وفاة الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، ووالدة هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة".

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن "الفنانة الراحلة قضت نحو 3 أسابيع في أحد المستشفيات بالقاهرة، لمعاناتها من مشاكل صحية بالجهاز الهضمي، ووافتها المنية إثر تدهور حالتها الصحية".

الفنانة المصرية عايدة كامل

وعايدة كامل (مواليد 1931) عملت في السينما منذ خمسينيات القرن الماضي، ثم اتجهت إلى الدراما التلفزيونية منذ نحو 40 عاما. ومن أبرز أعمالها الفنية في السينما أفلام "ست الحسن"، "لحن الخلود"، "دايمًا معاك"، "الوسادة الخالية"، "إسماعيل يس في الطيران"، "إسكندرية ليه؟".

كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية أهمها "بين القصرين"، "القضاء في الإسلام"، فيما يظل أبرز أدوارها كان في مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، والذي لُقبت عقب إذاعته بإحدى هوانم الدراما التلفزيونية بمصر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الفنانة المصرية عايدة كامل
#وفاة

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